Світовий банк підказує Азарову, як прискорити зростання ВВП

Скасування Україною експортних обмежень дозволила б збільшити темпи зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни у середньостроковій перспективі.

Про це йдеться у матеріалах, розданих сьогодні журналістам під час презентації звіту Світового банку «Перспективи світового економічного розвитку на 2011 рік».

«У 2012 році збільшення зовнішнього попиту, як очікується, має стати основою для прискорення темпів зростання ВВП на 4,5%. Середньострокові перспективи зростання значно поліпшилися б, якби Україна усунула існуючі обмеження на експорт (квоти на зерно і затримки з відшкодуванням ПДВ) і прискорила б проведення структурних реформ», – зазначається у матеріалах.

Також у звіті наголошується, що, за прогнозами Світового банку, зростання ВВП України становитиме 4% у 2011 році порівняно з 2010 роком, коли, за прогнозами банку, ВВП України зріс на 4,3%. Значне зростання цін на сталь і відновлення обсягів експорту, чому сприяло збільшення зовнішнього попиту, дозволили Україні забезпечити зростання в 2010 році після різкого зниження ВВП на 15,1% у 2009 році. Крім того, відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом допомогло відновити доступ до ринків іноземного капіталу.

«Прогнозоване уповільнення темпів зростання в 2011 році відбиває застосування запланованих жорстких заходів у рамках макроекономічної політики згідно з програмою МВФ і очікуване зменшення зовнішнього попиту, особливо у Росії і Європейському союзі – ключових для України експортних ринках», – зазначається в матеріалах.

Згідно зі звітом СБ, світова економіка рухається від післякризової фази одужання і поступового зміцнення до уповільненого, однак все ж стабільного зростання наступного року, при цьому майже наполовину глобальному зростанню сприяють країни, що розвиваються.

За оцінками Світового банку, зростання глобального ВВП, який збільшився на 3,9% в 2010 році, сповільниться до 3,3% у 2011 році, а потім досягне 3,6% у 2012 році. Зростання в країнах, що розвиваються, як очікується, становитиме 7% у 2010 році, 6% – у 2011 році і 6,1% – у 2012 році, і надалі випереджатиме зростання у країнах з високим рівнем доходів, який, за прогнозами, становитиме 2,8% у 2010 році, 2,4% – у 2011 році і 2,7% – у 2012 році.