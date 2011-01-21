Екс-міністра звинувачують в умисному знищенні автовокзалу

Протиправна діяльність більш, ніж трьох тисяч службових осіб різного рівня, стала об`єктом розслідування для органів прокуратури упродовж квітня – грудня 2010 року. За цей час до суду передано 3894 кримінальні справи про злочини у сфері службової діяльності. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні з питань оборонної політики та діяльності правоохоронних органів Адміністрації Президента.

1445 службовців вчинили злочини з ознаками корупційних діянь. Серед них - 517 чиновників, 27 представників судової влади, 250 працівників МВС.

Вже після зміни керівництва держави органами прокуратури порушувалося чимало резонансних кримінальних справ стосовно високопосадовців.

Так, у Солом’янському районному суді Києва триває розгляд справи стосовно колишнього заступника Міністра навколишнього природного середовища України Б.Преснера та його помічника В.Мироненка, які вимагали 200 тис. дол США і отримали 100 тис. дол. США хабара за призначення на посаду начальника державної екологічної інспекції в Одеській області.

Шевченківськім районним судом м. Києва розглядається справа за обвинуваченням колишнього заступника Міністра транспорту та зв’язку України О.Давидова у зловживанні службовим становищем та незаконному заволодінні державним майном на суму 80 тис. грн.

Генеральною прокуратурою України розслідується справа стосовно колишнього начальника Державної інспекції з контролю за цінами Міністерства економіки Т.Рудь за фактом вимагання та отримання хабарів в сумі 64 тисяч гривень та 50 тисяч доларів США.

Також, Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа стосовно колишнього Міністра транспорту та зв’язку України В.Бондаря за сприяння в умисному знищенні (знесенні) незавершеного будівництва автовокзалу "Теремки" та спричинення тим самим збитків державі на суму понад п’ять з половиною мільйонів гривень.

Прокуратурою Закарпатської області спрямовано до суду справу стосовно начальника Головного управління Держкомзему області І.Барчана, який вимагав та одержав хабар у розмірі 8 тис. дол США за сприяння у виданні державного акта на землю.

Прокуратурою м. Києва порушено справу стосовно заступника генерального директора Державного підприємства "Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів" Р. Кириченка, який вимагав та одержав хабар у розмірі 17 тис. грн. за оформлення та видачу сертифікатів на 13 автомобілів.

Прокуратурою Тернопільської області порушено справу стосовно голови Борщівської районної державної адміністрації І.Чепесюка за одержання хабара в сумі 35 тис. дол США за надання земельної ділянки для ведення селянського господарства.

Прокуратурою Київської області порушено справу стосовно заступника начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища області І.Коломійця, який через посередника намагався одержати хабар у розмірі 140 тис. грн за надання позитивних висновків про погодження проектів землеустрою.

Прокуратурою Одеської області направлено до суду справу стосовно голови Іванівського райсуду за вимагання 4 тис. дол США за прийняття позитивного рішення у цивільній справі.