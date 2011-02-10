У Житомирі російського артиста пограбували на 100 тисяч гривень

Міліція у Житомирі проводить перевірку за фактом зникнення грошей «Шифрин-театру», який гастролює у регіоні.

Як повідомив УНІАН керівник відділу громадських зв’язків УМВС України e Житомирській області Валерій ФІЛЬО, 9 лютого до міліції звернувся громадянин Російської Федерації, артист ПП «Шифрин-театр». Він подав заяву про те, що вночі на автостоянці поблизу одного з житомирських готелів виявив відсутність грошей. В.ФІЛЬО зазначив, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група міліції. "Попередньо встановлено, що близько 100 тисяч гривень артиста знаходилися в особистих речах у багажному відділенні автомобіля", - сказав керівник ВЗГ. До Житомира театр прибув після виступу у Бердичеві.

Міліція вживає заходів щодо встановлення усіх обставин події.

Як сказав В.ФІЛЬО, "у Житомирській області творчий колектив «Шифрин-театру» перебуває у рамках проведення гастрольного туру по містах України".