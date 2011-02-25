Янукович обговорив залучення енергоресурсів з Азербайджану

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з міністром закордонних справ Азербайджану Ельмаром МАМЕД’ЯРОВИМ питання залучення енергетичних ресурсів з Азербайджану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. (УНІАН: Е.МАМЕД’ЯРОВ 23-24 лютого перебував в Україні з офіційним візитом).

Президент України відзначив неухильне наповнення українсько-азербайджанських відносин прагматичним змістом.

Президент, зокрема, згадав конструктивну зустріч, що відбулася у нього з його азербайджанським колегою під час цьогорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Ми обговорювали наші спільні плани. І рішення, запропоновані азербайджанською стороною, на сьогодні є дуже актуальними для України. Наше завдання сьогодні - значно активніше проводити роботу із залучення енергетичних ресурсів з Азербайджану», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми сподіваємося, що той початок, який було зроблено, і перший мільйон тонн нафти, який був прокачаний нафтопроводом «Одеса-Броди», – це старт великого проекту», - зазначив Президент.