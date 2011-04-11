Прокуратура направила до суду справу про вибухи в Макіївці

Прокуратура Донецької області направила до суду справу за фактом вибухів у Макіївці 20 січня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, прокуратура завершила вивчення матеріалів кримінальної справи за фактом вибухів у Макіївці 20 січня, і з обвинувальним висновком кримінальну справу направили до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 січня в Макіївці прогриміли два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства "Макіїввугілля". В результаті обох вибухів ніхто не постраждав.

Поблизу одного з місць вибуху на стіні було знайдено конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, відомих у Макіївці» (за даними ЗМІ, організатори вибухів вимагали 4 млн. євро). У листі також було вказано механізм і порядок передачі грошей. Також невідомі погрожували, що у разі невиконання вимог у різних місцях Макіївки прозвучать ще 5 вибухів.

За фактами вибухів у Макіївці Управління СБУ в Донецькій області порушило кримінальну справу за статтею «тероризм» і розшукувало двох чоловіків.

15 лютого прокурор Донецької області Володимир ГАЛЬЦОВ повідомив про затримання осіб, яких підозрюють у здійсненні вибухів.