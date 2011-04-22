На святкуванні Дня Перемоги в Львові можуть відбутися сутички

На святкуванні Дня Перемоги у Львові може виникнути сутичка між представниками різних політичних сил.

Як пише газета «Сегодня», на свято Перемоги 9 травня до міста збираються приїхати тисяча кримчан з партії «Русское единство» і одеситів з організацій «Дозор» і «Родина» з 15-метровим червоним прапором. Націоналісти обіцяють зустріти їх «з кулаками».

Газета нагадує, що 21 квітня міськрада Львова заборонила червоні прапори у День Перемоги всупереч рішенню Верховної Ради.

«Скандальний «свободівець» Юрій МИХАЛЬЧИШИН погрозив: мовляв, прогулюватиметься 9 травня Львовом у компанії боксера, львів'янина Андрія КОТЕЛЬНИКА», - пише «Сегодня». На сесії міськради він заявив, що чекає «мордобою і масових заворушень», і попросив місцеву владу через суд заборонити марш «Русского единства». «Це маріонетки Кремля і його лакеїв в Україні, вони хочуть влаштувати провокацію, щоб залякати і принизити львів'ян», - заявив Ю.МИХАЛЬЧИШИН.

Мер Львова Андрій САДОВИЙ сказав, що заявку про марш «Русского единства» міськрада зареєструвала, але якщо побачить, що є небезпека сутичок, то звернеться до суду з проханням заборонити ходу.

Джерела газети у «Свободі» зізналися, що спробують не пустити автобуси з кримчанами до Львова і легковиками заблокують їм в'їзд у місто. «Ми не допустимо походу з радянськими ганчірками, хай у себе в Криму і Одесі творять, що хочуть, але не у Львові», - сказав виданню один зі «свободівців».

«Це наші гості, вони приїдуть, щоб відсвяткувати з нами День Перемоги. Ми разом підемо до Пагорба Слави, де поховані загиблі воїни. Заборонити такий похід не мають права», - говорить голова Ради ветеранів ВВВ Львівської області Тимофій МАХОНЕК.