Півтори тисячі пар одночасно станцюють вальс у Севастополі

У Севастополі 1 липня планується масове виконання вальсу. Композицію «Севастопольський вальс» на площі Свободи біля Українського культурно-інформаційного центру одночасно танцюватимуть близько 1,5 тисячі пар у супроводі зведеного духового оркестру Військово-Морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-конференції представники міжнародного фестивалю «Кримський танцювальний трофей» (виконання відбуватиметься в рамках цього фестивалю), Українського культурно-інформаційного центру (Севастополь) і Спілки громадських організацій спортивного танцю України.

За словами заступника директора Українського культурно-інформаційного центру Геннадія АЛЕКСЄЄВСЬКОГО, ідея наймасовішого виконання вальсу народилася минулого року під час фестивалю «Кримський танцювальний трофей».

Він зазначив, що до ювілейного, 10-го фестивалю організатори вирішили підготувати проект «Наймасовішого виконання вальсу», в якому візьмуть участь учасники фестивалю «Кримський танцювальний трофей», жителі Севастополя і гості міста. Захід фіксуватиме представник Книги рекордів України.

Член журі міжнародного фестивалю «Кримський танцювальний трофей-2011» Віктор САВЧЕНКО відзначив, що «метою проекту є створення танцювальної візитки міста і фестивалю». Девіз проекту - «Танці об'єднують».

Президент громадської організації «Севастопольське відділення Асоціації спортивного танцю України» Дмитро СЕВЕРИН сказав: «Найголовніше, що взяти участь в проекті зможе кожний бажаючий, незалежно від приналежності до будь-яких федерацій і асоціацій, від віку і рівня підготовки».

За його інформацією, в містах України навчання проводитимуть акредитовані клуби, що входять до Спілки громадських організацій спортивного танцю України. На сайті фестивалю і в соціальних мережах будуть розміщені навчальні відео-ролики.