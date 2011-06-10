Азаров: газовий контракт України з РФ буде розірваний

Прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив, що чинний контракт щодо газу з Росією не вічний і в майбутньому може бути розірваний.

"Я заявив найголовніше, що Україна цього контракту не матиме вічно. Наступить момент, коли ми його розірвемо. І тому краще рано чи пізно домовитися про нормальну складову нового контракту", - заявив Азаров у п`ятницю в ефірі Першого національного телеканалу, коментуючи переговори щодо газу з Росією.

Савік Шустер перепитав прем`єра, чи сказав він російській стороні про можливість розриву газового контракту. "Звичайно, однозначно, так і сказав", - відповів Азаров.

Голова українського уряду наголосив, що Київ на переговорах з Москвою про перегляд газових угод не піде на односторонні поступки. "Ні про які поступки не йдеться. Йдеться про пошук взаємного інтересу", - цитує РІА "Новости".