Прокуратура проти відновлення роботи молочної кухні в Донецьку
23:34, 14 червня 2011Суспільство
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У квітні тут отруїлися 60 дітей
Прокуратура Донецька винесла протест на рішення Головного державного санітарного лікаря міста від 31 травня про відновлення роботи дитячої молочної кухні, продукцією якої у квітні отруїлися 60 дітей.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
За словами першого заступника прокурора Донецька Олега СЮСЯЙЛА, «зазначене рішення є незаконним і підлягає скасуванню, оскільки суперечить вимогам чинного законодавства України».
Як повідомляв УНІАН, з 4 до 8 квітня серед дітей, які одержували харчування з дитячої молочної кухні Центральної міської клінічної лікарні № 1 Донецька, було зареєстровано 60 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції.
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