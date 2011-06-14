Прокуратура проти відновлення роботи молочної кухні в Донецьку

Прокуратура Донецька винесла протест на рішення Головного державного санітарного лікаря міста від 31 травня про відновлення роботи дитячої молочної кухні, продукцією якої у квітні отруїлися 60 дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

За словами першого заступника прокурора Донецька Олега СЮСЯЙЛА, «зазначене рішення є незаконним і підлягає скасуванню, оскільки суперечить вимогам чинного законодавства України».

Як повідомляв УНІАН, з 4 до 8 квітня серед дітей, які одержували харчування з дитячої молочної кухні Центральної міської клінічної лікарні № 1 Донецька, було зареєстровано 60 випадків захворювання на гострі кишкові інфекції.