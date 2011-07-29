У Макіївці впала надшахтна споруда: доля 8 людей невідома
10:55, 29 липня 2011Суспільство
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Причини поки невідомі
Сьогодні вранці в місті Макіївка Донецької області, на шахті ім. Бажанова, сталося обвалення копра – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.
Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби Територіального управління Держгірпромнагляду України по Донецькій області Марина НІКІТІНА.
За її словами, обвалення сталося о 9.25.
«Причини обвалення, а також чи є постраждалі, поки що невідомо», - сказала М.НІКІТІНА.
Водночас джерела на шахті повідомляють, що серед постраждалих - 8 чоловік, доля яких не відома.
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