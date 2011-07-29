У Макіївці впала надшахтна споруда: доля 8 людей невідома

Сьогодні вранці в місті Макіївка Донецької області, на шахті ім. Бажанова, сталося обвалення копра – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби Територіального управління Держгірпромнагляду України по Донецькій області Марина НІКІТІНА.

За її словами, обвалення сталося о 9.25.

«Причини обвалення, а також чи є постраждалі, поки що невідомо», - сказала М.НІКІТІНА.

Водночас джерела на шахті повідомляють, що серед постраждалих - 8 чоловік, доля яких не відома.