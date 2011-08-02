ВАСУ сьогодні знову розглядатиме справи Бандери та Шухевича

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) сьогодні розглядатиме справу про визнання незаконним та скасування Указу Президента України №46/2010 від 20 січня 2010 року "Про присвоєння Степану Бандері звання Герой України".

Як передає кореспондент УНІАН, розгляд справи розпочнеться о 14.00.

Суддею-доповідачем у цій справі виступатиме суддя ВАСУ Катерина ЛЕОНТОВИЧ.

Інша судова колегія о 9.15 розпочала розгляд справи про незаконність Указу Президента України від 12 жовтня 2007 року №965/2007 "Про присвоєння Роману Шухевичу звання Герой України". Суддя-доповідач у цій справі – Ігор ШТУЛЬМАН.

Біля будівлі Вищого адмінсуду УНА-УНСО проводить пікет проти зняття зі Степана Бандери та Романа Шухевича звання Героїв України. "УНА-УНСО сприймає ці процеси як "пряму агресію проти України та зазіхання на нашу шляхетну історію", - йдеться на офіційному сайті УНА-УНСО.