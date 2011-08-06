Міністр зобов’язав керівників шахт чергувати заради безпеки

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО доручив забезпечити належну перевірку рівня аварійності вуглевидобувних об’єктів «шляхом позмінного чергування директорами шахт та їхніми заступниками».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міненерговугілля, так доручення Ю.БОЙКО дав сьогодні під час наради з питань посилення заходів безпеки на підприємствах вугільної галузі та запобігання аварійним ситуаціям на українських шахтах.

Ю.БОЙКО попередив про персональну відповідальність кожного керівника шахти за забезпечення належного рівня безпеки праці шахтарів та запобігання виникненню аварійних ситуацій.

Міністр зауважив, що і надалі питання безпеки праці у вугільній галузі будуть на його особистому контролі.

Окрім цього, наказом міністра енергетики та вугільної промисловості запроваджено режим надзвичайної ситуації під час проведення особливо небезпечних робіт на вуглевидобувних підприємствах.