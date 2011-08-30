Укрзалізниця переказала до бюджету й цільових фондів 8,5 млрд

Впродовж 8 місяців 2011 року «Укрзалізницею» сплачено до бюджету й державних цільових фондів платежів у розмірі понад 8,5 млрд. грн., що зіставно з результатом за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, до державного бюджету було сплачено майже 3,5 млрд. грн., до Пенсійного фонду - понад 3,5 млрд. грн., до місцевих бюджетів - понад 1,4 млрд. грн.

Нагадаємо, в 2010 році залізницями України було сплачено 12,6 млрд. грн., зокрема до державного бюджету - 5,3 млрд. грн, до місцевого бюджету й державних цільових фондів - 7,3 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, за 6 місяців «Укрзалізницею» сплачено до бюджету й державних цільових фондів майже 6,4 млрд. грн., що більше відповідного періоду минулого року на 9%. З цієї суми до держбюджету сплачено близько 2,8 млрд. грн., що більше звіту 6 місяців 2010 року на 11,1%. Крім того, за 6 місяців 2011 року розмір середньомісячної заробітної плати по залізницях України становив 3112,7 грн., що вище відповідного періоду минулого року на 16,7%. Загалом до кінця 2011 року передбачається підвищення заробітної плати на 20%, тоді як фінансовим планом було закладено 15%.