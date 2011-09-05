Азаров: якщо в галузі все нормально, звільняти міністра немає підстав

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Міністерство охорони здоров`я і Міністерство освіти і науки, молоді і спорту після критики істотно активізували свою роботу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Вони значно активізували зараз, я маю на увазі Мінохоронздоров`я, роботу. Те ж саме стосується і будь-якого міністра, у тому числі й освіти», - зазначив М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що якщо галузь, яка у сфері управління того або іншого міністерства, розвивається нормально, то звільняти міністра немає підстав.

«Якщо справи в галузі йдуть нормально, то він (міністр – УНІАН) може працювати спокійно. Якщо ж допускаються серйозні зриви, провали, то безумовно роботу такого міністра терпіти не буде ні уряд, ні Президент», - запевнив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ піддав критиці діяльність міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра ТАБАЧНИКА щодо низки напрямків.

В кінці серпня М.АЗАРОВ звернувся до Президента України з поданням про притягання до дисциплінарної відповідальності міністра охорони здоров`я Олександра АНИЩЕНКА і його заступників за незадовільну роботу щодо закупівлі ліків.