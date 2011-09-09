У Харківському університеті Повітряних сил отруїлися 29 курсантів

У Харківському університеті Повітряних сил України отруїлися 29 курсантів.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у ЗСУ, перші симптоми отруєння у курсантів з`явилися вчора близько 7.00.

"Перші постраждалі з числа майбутніх військових льотчиків звернулися до медсанчастини вже о 7.00. Всі вони проходять навчання на 1-му курсі 3-го факультету військового вишу. Тому військові медики прийняли рішення оперативно обстежити весь курс, а це понад 400 військових", - сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, за результатами обстеження лікарів 12 першокурсників госпіталізовано до інфекційного відділення військово-медичного центру Північного оперативного командування, решта 17 - розміщено в ізоляторі медсанчастини ХУПС.

Разом із тим джерело зазначило, що за попередніми висновками медиків 108-го санепідзагону, які проводили першу перевірку й узяли всі необхідні аналізи, причиною отруєння стали грубі порушення санітарних норм зі сторони персоналу їдальні, яку обслуговує підприємство «Оптукрпром-ВР».