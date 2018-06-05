Ринок заміської нерухомості: активізація очевидна

Котеджне містечко як явище з`явилося на українській містобудівній арені порівняно недавно - тоді, коли стала можливою купівля землі. Такий тип забудови підходить українській ментальності - в кінці 2007 року було проведене соціологічне опитування, яке показало, що більше 50% громадян України віддали б перевагу над міською квартирою власному заміському будинку.

Водночас котеджне будівництво динамічно розвивалося навколо найбільших обласних центрів – Донецька, Дніпропетровська, Харкова, Одеси. Але найсерйозніше сегмент заміської нерухомості розвивається навколо столиці України.

Серед найпривабливіших напрямків для будівництва нерухомості в Київській області виділимо два: Обухівський і Житомирський. Але оскільки перший напрямок має підкреслено елітний відтінок, зосередимося на Житомирському напрямку.

Тут виділяється котеджне містечко «Олімпік-парк» (проект реалізується в 19 км від Києва по Житомирській трасі). Ось що говорив про проект його ініціатор, відомий український фінансист Микола Лагун, власник банку «Дельта»: «Це буде комплексний розвиток великих територій з малоповерховими об`єктами і розвиненою інфраструктурою. У цьому сегменті спостерігається великий попит».

Один із власників котежда в «Олімпік-парку» Борис Лунєв вважає важливою саме розвинену інфраструктуру в котеджному містечку, зокрема, намір побудувати школу.

Попит справді був серйозний, проте на будівництво котеджних містечок вплинула криза 2008-2009 років. Роботи на багатьох майданчиках були заморожені. Причин для цього було багато: різко ускладнилася ситуація у фінансово-кредитній системі України, жертвами чого стали як забудовники, так і покупці. Згортання кредитних програм (близько 80% ринку котеджного будівництва було орієнтовано на іпотечні програми банків) і скорочення попиту на котеджі стало причиною відчутного зниження обсягів продажів у цих проектах, де ставка була зроблена на молоді сім`ї як на основного покупця заміського житла.

2011 рік став першим, коли з`явилися позитивні прогнози й очікування. При цьому змінилася структура попиту на нерухомість: погляди багатьох інвесторів і девелоперів з міського ринку нерухомості спрямувалися на ринок малоповерхового житлового будівництва. Оптимізм викликають і цифри. Так, у Київській області в традиційно пасивному, «відпускному» серпні було продано 105 будинків у котеджних селищах. Приємно здивувало зростання продажів на тлі липня, коли було укладено 85 угод з придбання будинків у котеджних селищах.

В «Олімпік-парку» в поточному році роботи істотно активізувалися. На початку літа стала відома причина – М.Лагун поступився правами на об`єкт народному депутатові Владиславу Лук’янову. «Я вважаю, що це хороший проект. Думаю, що тільки через кризу він не був реалізований повною мірою», – стверджував В. Лук’янов після того, як інформація про зміну в структурі власників «Олімпік-парку» стала надбанням гласності.

Не в останню чергу намір нардепа увійти до проекту «Олімпік-парку» пов`язаний з тим, що В. Лук’янов має досвід реалізації девелоперських проектів. Причому йдеться якраз про проекти, які до приходу в них депутата, зазнали труднощів.

З приходом нового господаря активізувалися роботи з газо-, водо-, електропостачання і каналізації, ремонту дорожнього покриття. В. Лук’янов на зустрічі з інвесторами «Олімпік-парку», що відбулася 26 червня, заявив, що окрім прокладання зовнішніх інженерних мереж, у першу чергу, збирається завершити і здати в експлуатацію будинки, які були повністю профінансовані. Загалом В. Лук’янов узяв на себе відповідальність за успішну реалізацію проекту «Олімпік-парк». Результати не забарилися: найближчим часом 50 котеджів будуть введені в експлуатацію. Починаючи з лютого поточного року, на це було витрачено більше 2,6 млн. доларів.

В осінньо-зимовий період «Олімпік-парк» вступає впевнено: закінчуються роботи з газифікації містечка. В активній стадії знаходяться інші види інфраструктурних робіт. На сьогодні близько 30 домоволодінь знаходяться у завершальній стадії готовності. Немає сумнівів у тому, що до кінця жовтня вони будуть здані господарям і запущені в експлуатацію. Також є серйозні плани і на листопад-грудень.

Цієї осені планується здача в експлуатацію кількох десятків котеджів в «Олімпік-парку». Власники котеджів відзначають хорошу якість робіт. Наприклад, Б.Лунєв повідомив, що повністю задоволений якістю будівельно-монтажних робіт у своєму домоволодінні. Його підтримує й інший власник котеджу Євген Супрун, але при цьому додає: «Хотілося б швидше оформляти документи...».

Турбує це питання і нового власника «Олімпік-парку», нардепа від Партії Регіонів В.Лук’янова. Причому, в даному випадку проблема має інший якісний порядок: добудова певної кількості котеджів гальмується тому, що М. Лагун не поспішає виконувати прийняті на себе зобов`язання. До того ж, свого часу, керуючи реалізацією проекту, М.Лагун оформив у власність усі комунікації. Поки що їх передача новому власникові не проведена. Це тим більше дивно.

«Кілька разів звертався до Лагуна з пропозицією завершити процес оформлення документів. Відповіді одержував з серії «так, звичайно». Дзвоню, пропоную це зробити, у відповідь – «я поїхав у відпустку». Повернувся він з відпустки, але не поспішає зустрітися для підписання необхідних документів. Не хочеться до цього вдаватися, але я вже попередив Лагуна, – подумую про те, щоб від імені інвесторів «Олімпік-парку» вимагати від нього виконання зобов`язань» - сказав В.Лук’янов.

Новий власник проекту вважає, що всі юридичні аспекти врегульовані, питання передачі документації на домоволодіння і комунікації будуть вирішені. Думається, що М. Лагун не стане додатково ризикувати репутацією і оформить всі необхідні документи найближчим часом.

Повертаючись до ситуації на ринку котеджного будівництва в цілому, можна сказати, що заміський ринок має шанси вийти з кризи раніше інших сегментів: сукупність обставин змушує потенційних покупців уважніше придивлятися до пропозицій житла саме в передмістях. Помітні позитивні зрушення в будівництві і продажах низки котеджних містечок, що зводяться під Києвом, зокрема, в «Олімпік-парку», є наочним підтвердженням перспективності цього сегменту ринку житлової нерухомості.

Ольга Мудра