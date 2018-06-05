Уроки одеського бойовиська

Масштабна спецоперація одеських силовиків проти кілерського організованого злочинного угруповання, члени якого в ніч на 30 вересня вбили двох міліціонерів і чотирьох поранили, триває досі.

Хоча дані, які просочуються із структур МВС, доволі суперечливі. Важко, наприклад, зрозуміти, як вдалося міліції виявити покинутий злочинцями автомобіль у Савранському районі, практично на кордоні з самопроголошеним Придністров`ям, а його водія Аслана Дікаєва і двох пасажирів-спільників - оточити в приватному готелі Одеси - приблизно за двісті кілометрів...

Не менш дивує і той факт, що під час дії плану «перехоплення» одному з трьох злочинців, виявлених 1 жовтня в одеському готелі, все ж таки вдалося вислизнути з міліцейського оточення. Вже відомі силовикам держномери автомобілів, на яких він може пересуватися, його особисті прикмети. Проте минає третя доба з часу вбивства міліціонерів, а результати пошуків Шемятенкова невтішні. Відверто кажучи, мало тішить те, що на головних магістралях Одеси і виїздах з міста чергують посилені патрулі міліції і ДАІ, які оглядають підозрілі машини, в повітрі ширяють гелікоптери. Якось не вражають і повідомлення про те, що подібних заходів вжито також у сусідніх областях країни, а також результати запізнілих обшуків у квартирах, що служили бандитам укриттям, де знайдено і вилучено багато зброї. Чого, власне, дивуватися: бандгрупа нелегальних російських мігрантів, як випливає з інформації МВС, близько трьох років жила в мільйонній Одесі, безкарно промишляючи виконанням замовлень для кілерів...

Разом з тим, минулої суботи оперативникам все ж таки вдалося нібито виявити і затримати живим у квартирі багатоповерхового будинку на площі Дерев`янка обласного центру одного з посібників кілерської групи - під час паралельного здійснення другої спецоперації. Хоча це професійно виконане захоплення особи, підозрюваної у злочині, в структурах МВС чомусь замовчують. Або «витік» інформації в ЗМІ мав послужити тій же меті, що не так уже й погано працюють місцеві оперативники?

Зрозуміло, що такі недомовки та інформаційні витоки, поширені через близькі до структур МВС газети і телеканали, сприяють суттєвій розбіжності думок про діяльність силовиків серед одеситів, а також експертів і фахівців з протидії бандитизмові. Приміром, одеський політолог Василь Зирянський заявив, що вражений діями міліції: «Встановити за добу місце перебування вбивць - дуже крутий результат. Звичайно, шкода, що кілери не будуть передані до рук правосуддя: адже це дозволило б завершити розслідування багатьох великих «замовників». Але я розумію, що вибору у правоохоронців не було. Альтернатива розстрілу будинку з РПГ тільки одна - йти грудьми на дула озвірілих бойовиків. Навряд чи хтось із критиків сам зважився б на таке...»

Зрозуміло, представники МВС переважно солідарні з такими оцінками. Хоча «засвітилися» під час другої одеської спецоперації і «білі ворони»: один з учасників операції із захоплення злочинців, виявлених в готелі «Особняк» на Літературній вулиці повідомив, що в будівлі нібито виявлені трупи чотирьох осіб замість очікуваних силовиками трьох учасників ОЗУ. Ким були двоє «зайвих»: невстановленими раніше членами бандгрупи чи заручниками? Чи слід вважати, що учасникові кривавого захоплення злочинців тільки здалося, що трупів, розірваних вибухами гранат, так багато? Втім, незабаром стала відома й офіційна версія: ніяких чотирьох убитих - виявлено тіла двох розшукуваних злочинців, а третього, вистеженому завдяки перехопленню телефонних дзвінків, вдалося втекти. Вживаються заходи щодо його затримання.

Втім, поки що не всі рештки жертв ідентифіковані судово-медичними експертами, тому не можна виключити, що буде виявлено серед трупів злочинців - спотворених тел Дікаєва і Хадісова - також сторонні особи.

...Поки населення Одеси та області в очікуванні третього спецоперації з остаточної ліквідації бандгрупи 29-річного Аслана Дікаева, який близько трьох років нелегально жив в Одесі і здійснював час від часу замовні вбивства, депутати і фахівці з організації протидії оргзлочинності не приховують скепсису, оцінюючи рівень готовності спецпідрозділів боротися із зростаючою кількістю бандформувань. Багато хто схиляється до того, що нинішня ситуація нагадує кривавий розгул банд початку 90-х років минулого століття.

Зокрема, всупереч оприлюдненій версії прокурорських слідчих, які ведуть розслідування за фактом вбивства двох і поранення чотирьох співробітників міліції, радник мера Одеси з питань корупції Вадим Чорний публічно обурюється несанкціонованим введенням у місто військових підрозділів. «Мене турбує те, - заявив він, - з якою легкістю керівник УВС залучив військових, взяв гранатомети і міномети, влаштував бій у центрі міста, розніс будинок і вбив чотирьох людей. Військові не мали права застосовувати зброю у своїй країні, це не режим надзвичайного стану. Злочинців не можна навмисно вбивати - тільки затримати, нехай ціною тижневої облоги. За наказ «не брати живим» в цивілізованій країні начальник, який віддав його, сів би років на п`ятсот».

«Адже це не військовий час, - наголосив Чорний. - Тим часом, все виглядає так, що навмисне вбивство пари злочинців із заручниками - це так, поміж справою...»

Депутат Одеської міськради Сергій Бовбалан, який входить разом з «регіоналами» до складу нинішньої більшості, а раніше очолював відділ по боротьбі з бандитизмом одеського УБОЗу, вважає «подію на трасі біля села Кошари однозначною поразкою, за яку треба зривати погони».

«Від втрат не застрахований ніхто, - переконаний майор міліції у відставці, - проте втратити людей і випустити при цьому бандитів - це верх непрофесіоналізму. Те, що злочинців швидко знайшли і ліквідували, - добре. Я також вважаю, що для вбивці міліціонера немає місця на світі... Але влаштувати в мирному місті військові дії заради трьох осіб - явний перебір. Напевно були інші способи: газ, відволікаючі маневри, обманні ходи. Ризик, на мій погляд, був невиправдано високим».

Депутат міськради Марина Багрій-Шахматова - донька колишнього полковника міліції - заявила на зустрічі з журналістами, що «події, пов`язані з убивством двох міліціонерів та 5-годинним штурмом будинку, де оточили двох бандитів, викликають почуття занепокоєння і незахищеності ... Ми живемо неподалік, і все те, що відбувалося (навколо приватного готелю. - Авт.), привело мене в стан заціпеніння ... Знаючи, що люди в міліції живуть за вказівками зверху: кого - брати, кого - не брати ... Повторюю: все це породжує стан незахищеності - не тільки мене, як людини, а й молодих міліціонерів, яких кидають на амбразуру».

Лідер Профспілки платників податків України Сергій Каплін акцентує, що «Україна за чисельністю армії міліціонерів - одна з лідерів у світі, але" міліцейська верхівка "перетворила систему в комерційну корпорацію». Хоча «мільйони платників податків утримують систему правоохоронних органів країни. Батьки віддають міністрам своїх дітей, довіряючи їм їхнє життя. А замість реальної боротьби з бандитами, влада нагинає їх під судами вартувати Тимошенко і Луценка, зіштовхує з протестуючою опозицією. У цей же час по Одесі роз`їжджають головорізи з повними багажниками гранатометів...»

У результаті те, що глава МВС Могильов називає «перемогою», отриманою всупереч «високому рівню озброєння злочинців», екс-прокурор, депутат Юрій Кармазін розцінює як провал і закликає Могильова та начальника Одеського облУВС Михайла Яцкова подати у відставку «через безпорадність, виявлену при організації затримання бандгрупи». Більше того, переконаний депутат, тривалий час «в Одесі переховувалися вбивці, а ми бачили, що спецпідрозділи міліції абсолютно не готові для елементарного протидії злочинності. Вони натаскані на беззбройних, мирних людей, їх застосовують під судами, на День Незалежності, вони повністю втратили свої навички».

Як зрозуміти те, що «правоохоронці, побачивши гранату в руках злочинця, не стріляли по ньому? Чому злочинці не були знищені на місці? Чому машині дали можливість рухатися - вона мала бути продірявлена кулями... Чому в ході першої спецоперації у правоохоронців такі жертви, якщо у бандитів жертв немає?..»

Кармазін висловив «величезні претензії до міліцейського керівництва: люди (в ніч на 30 вересня. - Авт.) мали одягнути бронежилети, мали підготуватися до зустрічі з озброєними злочинцями. Сьогодні ми бачимо, що міліція «готова» тільки до протистояння з мирними людьми, застосовувати проти них спецзасоби, борючись проти демократії», - підкреслив народний депутат.

...Важко було втриматися від сліз, коли товариші по службі прощалися в одеському Будинку офіцерів із загиблими в селі Кошари 40-річним прапорщиком Державтоінспекції Олександром Розмарицею і 21-річним «беркутівцем» Віктором Кожеком. Брали участь у громадянській панахиді, крім глав МВС і облУВС, також керівники міста і області, ридали родичі жертв, у тому числі дві маленькі доньки існпектора ДАІ Розмариці. Особливо прикро через те, що, як стало відомо журналістам від командира взводу «Беркуту» Євгена Сідловського, який пострав від куль 30 вересня, шанси перемогти в тій сутичці з бандгрупою у правоохоронців були незначними: адже міліціонерам заборонили брати з собою на спецоперацію автоматичну зброю...

Мабуть, одним з важливих результатів стало оприлюднене рішення глави МВС - розмістити найближчим часом у райцентрі Болград на Одещині у зв`язку зі зрослим рівнем злочинності батальйон міліції спецпризначення «Беркут», про що 3 жовтня повідомив журналістам голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук. А ще міністр Могильов оголосив курс на вдосконалення відомчих нормативних актів та інструкцій і переозброєння правоохоронних структур - відповідно до викликів часу.

Михайло Аксанюк, Одеса

Фото УНІАН