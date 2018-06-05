Що ховається за завісою тютюнового диму

Тема здоров`я нації, а в контексті цього і боротьби з тютюнопалінням, займає все більше місця в умах наших депутатів. Законопроектів щодо боротьби з цим «вселенським злом» у Верховній Раді зареєстровано чи не більше, ніж документів з усіх інших питань. Складається враження, що в Україні, крім тютюну, інших проблем і немає. Або депутати про них просто не здогадуються. Хоча цілком можливо, що така бурхлива діяльність потрібна саме для того, щоб просто відвернути населення від інших, більш глобальних, але менш популярних соціальних проблем?

Все вище, і вище, і вище...

Підвищення акцизів на тютюнові вироби можновладці вважають єдиним засобом у боротьбі з «епідемією» нездорового способу життя. Щоб відучити націю від сигарет, депутати пропонують карати своїх громадян гривнею. І немає нічого дивного, що чисельність армії борців за здоров`я нації, а в дужках читай, за податкові відрахування з кишені курців, збільшується з кожним днем - все-таки за здоров`я простих людей боротися почесніше, ніж просто за додаткові гроші.

Так, на початку вересня в парламенті з`явився черговий законопроект, присвячений тютюновому ринку. Народний депутат В`ячеслав Кириленко ініціював істотне підвищення акцизів на тютюнові вироби. Депутат запропонував підвищити і специфічну, і адвалорні ставки акцизного податку на сигарети з фільтром, без фільтра, сигари і сигарили. За розрахунками В.Кириленка, якщо документ буде прийнятий, ціни на сигарети з фільтром зростуть приблизно на 13-20% (за умови, що виробники не збільшать безподаткову частину ціни). «Якщо річний рівень інфляції становитиме 10%, то реальна ціна сигарет зросте в середньому на 7%. Середня номінальна ціна сигарет з фільтром зросте з нинішніх 8,3 до 9,7 грн. за пачку, сигарет без фільтру - з 3,8 до 5,6 грн. за пачку, тобто приблизно на 50%», - йдеться в пояснювальній записці. Там же зазначається, що, за експертними оцінками, еластичність попиту за ціною на сигарети становить -0,2. «При зростанні реальних цін на сигарети на 7% це означає зменшення споживання тютюну в цілому приблизно на 1,4%. Споживання сигарет без фільтра скоротиться більше завдяки прискореному збільшенню акцизів на ці вироби», - йдеться в записці. За його даними, зростання цін на тютюнові вироби в 2008-2010 роках, коли ставки акцизу змінювалися всупереч законодавству і здоровому глузду чи не щоквартально, дозволив істотно зменшити поширеність куріння. Посилаючись на дані Держслужби статистики, В.Кириленко заявляє, що поширеність куріння серед осіб старше 12 років зменшилася з 25,6% 2008 року до 22,4% 2010 року, тобто майже на 13%. Побіжно згадується, що «завдяки підвищенню ставок тютюнових акцизів в 2008-2010 роках держбюджет України отримав від акцизів на вітчизняні та імпортні тютюнові вироби: у 2007 році - 2,44 млрд. грн.; у 2008 році - 3,58 млрд.; у 2009 році - 9,06 млрд. грн. У 2010 році надходження від тютюнових акцизів склали 13,06 млрд. грн.». Якщо вірити депутатами, то через пару років такої акцизної політики в Україні курців не залишиться.

Зворотний бік проекту

Однак це далеко не так райдужно. Головне науково-експертне управління ВРУ у своєму висновку зазначає, що положення законопроекту, якими змінюються ставки акцизного податку на тютюнові вироби, не відповідають вимогам Податкового кодексу України, яким визначено принцип стабільності податкового законодавства України. Але на таку "дрібницю" уряд вже давно не звертає уваги.

Також в ГНЕУ заявляють, що в поданих документах не наведено розрахунки впливу збільшення ставок оподаткування на фінансовий стан платників податків цих зборів. «Як свідчить практика, зростання податкових платежів частіше призводить до випадків їх несплати, зростанню витратоємності виробництва, стрибка цін на кінцеву продукцію та інших проблем функціонування суб`єктів господарювання різних галузей і сфер діяльності», - відзначають фахівці ГНЕУ.

На їхню думку, встановлення збільшених ставок акцизного податку на тютюнові вироби може призвести до подальшого скорочення виробництва. У своєму висновку вони відзначають, що спад виробництва за три останні роки склав майже 22%, а за перше півріччя 2011р. темпи виробництва скоротилися на 10%. «Скорочення легального виробництва тютюнових виробів може свідчити не стільки про скорочення споживання тютюну, скільки про збільшення контрабанди сигарет в Україну», - вважають експерти ГНЕУ.

Ось тут депутати не згадують про здоров`я нації, хоча варто було б. Легальна продукція, яка випускається легальними виробниками, проходить контроль якості як на самих підприємствах, так і контролюється державою. При цьому контрафактна або продукція, ввезена в країну контрабандою, не може гарантувати споживачеві ніякої якості. У цьому випадку шкода від вживання такої продукції може бути набагато більша.

Та й у випадку збільшення частки тіньового обороту втрачає держава, тому що з цієї продукції не сплачується ні копійки податків і зборів, і зростання цього сегменту ринку може бути цікаве тільки тим особам, які або самі займаються нелегальним ввезенням такої продукції, або отримують хабарі за вчасно «закриті на це очі».

А людей хвилює інше

Незважаючи на намагання влади та деяких громадських організацій роздути проблему куріння до масштабів всесвітнього лиха, населення ця проблема турбує чи не найменше. «Бюро статистичного аналізу» (БСА) провело соціологічне опитування, результати якого свідчать про те, що для українців першочерговими соціальними проблемами є низькі зарплати і зростання цін.

За словами керівника «БСА» Марії Чернової, найбільш важливими соціальними проблемами, які вимагають першочергового вирішення, опитані назвали, зокрема, низький рівень заробітних плат, зростання цін на продукти харчування, занепад національної економіки, безробіття і корупцію. Ці проблеми турбують більше третини респондентів. При цьому тютюнопаління у цьому переліку проблем займає передостаннє місце.

«За результатами дослідження можна зробити висновок, що потрібно, перш за все, сконцентрувати державні зусилля на вирішення економічних проблем: призупинити зростання цін, підвищити заробітну плату і пенсії, забезпечити зростання економіки країни і надати людям робочі місця і знизити рівень корупції - саме ці проблеми більше найбільше турбують наше суспільство», - зазначає Марія Чернова.

«Результати дослідження чітко визначають, що пильна увага до проблеми тютюнопаління є занадто перебільшеною. З 2008 по 2011 рік Верховною Радою України було прийнято чотирнадцять законів, що додатково регулюють галузь «алкоголь і тютюн», а законопроектів, що регулюють питання безробіття - лише два! За останні три роки ставки акцизного збору збільшувалися 7 разів, що зробило легальну тютюнову продукцію майже недоступною для деяких верств населення. Як результат, в Україні з`явилися у продажу контрафактні сигарети і був відкритий «зелений коридор» для дешевої контрабанди з Росії і Молдови. На сьогодні, за експертними оцінками, обсяг нелегальної тютюнової продукції досягає рівня 15%. Разом з тим продовжується лобіювання нових законопроектів, в яких знову декларують підвищення ставок акцизного збору, що обмежують донесення інформації про тютюнові вироби до населення, а також обмежують споживання і продаж сигарет. Останні три роки легальний ринок загрозливо скорочується, але курців менше не стало. Мова не йде про зменшення обсягів куріння. Просто замість легальної тютюнової продукції курці обирають більш дешеві контрабандні і контрафактні сигарети», - пояснив президент «Української торгово-промислової конфедерації» Володимир ДЕМЧАК.

Крім того, за даними дослідження, близько 26% опитаних громадян курять зараз і ще 20% курили раніше. Серед причин початку куріння на першому місці вони назвали вплив друзів (35%) і бажання здаватися дорослим (12%). На запитання «Чи вирішить підняття акцизу на сигарети проблему тютюнопаління?» 77% респондентів відповіли негативно. При цьому 75% опитаних вважають, що підвищення акцизу на сигарети призведе до зростання тіньових продажів тютюнових виробів. Також 77% заявили, що продовжать курити при підвищенні цін на сигарети, в тому числі і за рахунок підвищення акцизів, і лише 18% опитаних курців заявили, що кинули б курити в цьому випадку.

Аналізуючи дані дослідження, стає зрозуміло, що левова частка курців не відмовиться від своєї звички, незважаючи на підвищення цін на сигарети. При цьому, впевненість курців у тому, що зростання акцизу призведе до збільшення частки тіньового обороту сигарет наштовхує на думку, що вони вже стикалися з контрабандною або контрафактною продукцією.

«Як показало дослідження, 75% українських курців вважають, що збільшення акцизу на тютюнові вироби призведе до зростання продажів нелегальних сигарет та інших тютюнових виробів. Більше того, 20% курців готові купувати більш дешеві сигарети. А це однозначно підтверджує тезу, що дешевші контрафактні і контрабандні сигарети будуть мати великий попит серед споживачів сигарет», - підкреслила М.Чернова.

Дон-Кіхоти і млини

Ніхто не сперечається, що боротися з курінням важливо і потрібно. Але робити це потрібно, не просто підвищуючи акцизи та ціни на сигарет, а робити розумно, не вбиваючи галузь (наші сусіди завжди раді поділитися і завезти свою продукцію до нас). Для того, щоб переломити тенденцію і добитися реального зниження числа курців, потрібно виховувати здорове покоління, контролювати потоки продажів. Озирніться, панове депутати, адже сьогодні для звичайного підлітка, дії якого часто мотивовані впливом однолітків, а не власним вибором, не є жодною проблемою придбати в кіоску чи магазині сигарети. І це, незважаючи на те, що законом заборонено продавати алкоголь і тютюнові вироби неповнолітнім. Так, може, пора виконувати закони, жорстко контролювати і карати їх порушення? А на зібрані акцизи відкривати безкоштовні спортзали для дітей та підлітків, реформувати медицину, вводити нові предмети в школі ... Тоді можна буде говорити, що влада дійсно піклується про здоров`я нації на ділі, а не тільки програмами, гаслами і підвищенням акцизів!

Віра Коробова