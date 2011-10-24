Православна гімназія готова розпочати опалювальний сезон

У Луганську православна гімназія ім. Святої мучениці Татіани Української православної церкви Московського патріархату готова розпочати опалювальний сезон і розрахуватися з боргами за газ.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Луганської єпархії протоієрей Олександр АВДЮГІН.

За його словами, гімназія знайшла спонсорів, які готові погасити борг за газ і сплатити повторне підключення до газопостачання.

«Вся сума буде погашена в повному обсязі до 1 листопада. Таке зобов`язання взяли на себе спонсори. Діти благополучно прийдуть на заняття після канікул», - сказав О.АВДЮГІН.

Він зазначив, що знаходженню спонсорів сприяв батьківський комітет школи.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року співробітники міськгазу обрізали в гімназії газопровід за борг у сумі 22 тис. грн. На сьогодні, щоб гімназія почала опалюватися, вона повинна заплатити міськгазу 37 тис. грн.: борг і повторне підключення до тепломережі. Директор навчального закладу Віра АНУФРІЄНКО заявляла, що таких грошей гімназія не має.

У навчальному закладі навчаються 60 дітей з 1-го по 9-й клас. Учням викладають не тільки Слово Боже, а й загальноосвітні предмети.