Православна гімназія залишається без тепла через борги за газ

У Луганську православна гімназія ім. Святої мучениці Татіани (Українська православна церква Московського патріархату) не може почати опалювальний сезон через борги за газ.

Як повідомила УНІАН директор гімназії Віра АНУФРІЄНКО, в квітні цього року співробітники міськгазу обрізали в гімназії газопровід за борг у 22 тис. грн.

«Щоб у класах було тепло, школа повинна заплатити міськгазу 37 тис. грн.: погашення боргу плюс оплата повторного підключення. Таких грошей у нас немає, незважаючи на те, що частину коштів за навчання жертвують батьки, але це символічна плата. Наші учні в основному з бідних і багатодітних сімей. Довгий час шукаємо спонсора, але поки що безуспішно. Луганська єпархія теж активно шукає кошти. Ми молимося про те, щоб люди не залишалися байдужими до проблем дітей», - сказала В.АНУФРІЄНКО.

За її словами, зараз у гімназії навчаються 60 дітей з 1-го по 9-й клас. Учням викладають не тільки Слово Боже, а й загальноосвітні предмети. Зараз діти перебувають на канікулах.

В.АНУФРІЄНКО зазначила, що якщо кошти на погашення боргу і підключення до газопостачання не буде знайдеоі, то в школі будуть продовжено осінні канікули на невизначений час.

«Навчати дітей у холодних класах ми не будемо», - сказала В.АНУФРІЄНКО.

У Луганській єпархії УПЦ МП про проблеми православної гімназії знають. Як повідомив УНІАН прес-секретар єпархії протоієрей Олександр АВДЮГІН, зараз робиться все, щоб надати фінансову допомогу цьому навчальному закладу.

«Днями ми збираємося детальніше вивчити це питання, і допомогу обов`язково буде надано. Але можу попередньо сказати, що всю суму боргу єпархія погасити не зможе. Потрібний постійний спонсор, який би жертвував на розвиток та існування гімназії», - відзначив О.АВДЮГИН.

Довідка УНІАН. Луганська православна гімназія створена в 2002 році з благословення митрополита Луганського і Алчевського ІОАННІКІЯ та за підтримки Луганської обласної державної адміністрації. Гімназія об`єднала два навчальні заклади.

Один із них - православна класична гімназія імені Святої мучениці Татіани, яка повністю підпорядковується Українській православній церкві Московського патріархату. Другий навчальний заклад – приватна загальноосвітня школа І-ІІ ступеня з поглибленим вивченням гуманітарних предметів «Софія». Школа має ліцензію і працює за державним навчальним планом.

Луганська ОДА надала гімназії статус експериментальної школи. Мета експерименту, який триватиме до 2012 року, показати, як духовне православне виховання і засвоєння православних цінностей сприяє розвитку особистості дитини.

В.АНУФРІЄНКО стверджує, що аналогів луганської православної гімназії немає в Україні.