Завтра очікуються мокрий сніг та дощ

Завтра, 14 листопада, в Україні місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, опадів не буде лише у західних областях. Вночі та вранці у західній частині подекуди туман.

Вітер південно-західний, в південних областях та Криму північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу; вдень 1-6° тепла, у східних областях близько 0°.

У Києві та Київській області завтра хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла; у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.