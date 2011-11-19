Глава УГКЦ освятив місце майбутнього пам’ятника жертвам Голодомору

21:15, 19 листопада 2011
Суспільство
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У рамках свого візиту до США

Предстоятель Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав (ШЕВЧУК), у рамках свого візиту до США, освятив місце в центрі американської столиці, де буде побудовано пам’ятник жертвам Голодомору.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ очолив молебень до Богородиці у храмі Пресвятої родини.

Окрім того, глава УГКЦ провів низку зустрічей із конгресменами та представниками Держдепартаменту США, а також зустрівся з Надзвичайний і Повноважним Послом України у США Олександром МОЦИКОМ.

Також він дав інтерв’ю Мирославі ГОНГАДЗЕ в програмі «Час-Тайм». «Наша Церква є глобальною, і всюди, де б’ється українське серце, там б’ється серце українського душпастиря... Сьогодні наша Церква відіграє у суспільстві роль морального авторитету, який ми крок за кроком старалися представити. Крім того, наша Церква є потужним голосом України і українства в усьому світі», − сказав блаженніший Святослав.

Сьогодні в Нью-Йорку в римо-католицькому кафедральному соборі Святого Патрика, Предстоятель УГКЦ очолить поминальну панахиду за жертвами Голодомору та виголосить промову.

Візит блаженнішого Святослава до США завершиться 21 листопада.

 

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