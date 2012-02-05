Вантажівки з товаром крали з-під носа охоронців супермаркету

На Львівщині оперативні працівники карного розшуку затримали трьох осіб, які викрадали вантажівки з товаром.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, у даний час встановлено причетність затриманих до скоєння трьох таких злочинів.

«Вони викрадали машини з-під супермаркету, що на околиці Львова. Приїжджали туди на власному автомобілі та якийсь час придивлялися до припаркованих вантажівок. Обирали лише ті транспортні засоби, які не були обладнані сигналізацією. Зловмисники відчиняли автомобіль за допомогою відмичок та викрадали його», - повідомив заступник керівника Управління карного розшуку львівській обласної міліції Олександр СТЕМПІЦЬКИЙ.

За його словами, злодії обов’язково звертали увагу на те, аби в машині був товар. Одного разу вони викрали вантажівку із меблями, іншого – з продуктами харчування.

«Найперше, злодії намагались позбутися речей, що були у викрадених автомобілях. Продукти продавали на ринку або ж віддавали за півціни знайомим. Те, що вдавалось вторгувати, одразу ж ділили між собою», - зазначив О.СТЕМПІЦЬКИЙ.

Оперативники вже затримали всіх трьох учасників цієї злочинної групи. Двоє з них раніше мали проблеми із законом.

Стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).