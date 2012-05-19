Колесніченко: ми додали в закон про мови ще три регіональні

Документ отримав позитивний висновок Венеціанської комісії, заявив на прес-конференції заступник голови фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він звернув увагу на те, що при розробці законопроекту про засади державної мовної політики за основу був узятий проект лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. «Оскільки в законі були закладені базові принципи інтеграції всіх мовних груп у загальне поле українського законодавства. І вимоги ОБСЄ і РЄ – про інтеграцію національних меншин у загальне тіло будь-якої держави. Тобто не асиміляція - насильницьке примушення до зміни своєї мови, національності та релігії, а інтеграція. Коли людина зберігає свою ідентичність і водночас гармонійно вписується в загальне тіло державної політики», - підкреслив В.Колесніченко.

Він повідомив, що при розробці цього законопроекту були зроблені серйозні поправки, взяті за основу всі зауваження Венеціанської комісії.

«7 лютого нинішнього року цей законопроект внесено до порядку денного для розгляду на цій сесії ВР. За цей час ми отримали 18 науково-експертних висновків різних вищих навчальних закладів країни позитивного характеру», - додав депутат.

Він акцентував увагу на тому, що законопроект повною мірою відповідає Європейській хартії регіональних мов або мов меншин. «Він забезпечує використання регіональних мов. Адже Україна взяла зобов'язання захищати право на використання регіональних мов ще 12 років тому, але досі нічого для цього не зробила», - зазначив В.Колесніченко.

За його словами, законопроект забезпечує використання регіональних мов у місцях компактного проживання людей, для яких недержавна мова є рідною. «А таких мов у рамках цього законопроекту в нас 16. Оскільки ми додали ще 3 мови, які були рекомендовані Венеціанською комісією», - пояснив депутат.

В.Колесніченко звернув увагу на те, що державна мова залишається єдиною й головною, і двомовність цей законопроект не вводить, оскільки це суперечить Конституції. «Питання мови – це питання прав людини. А ми будуємо правову демократичну державу», - резюмував він.