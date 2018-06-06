Трагедія у Польщі: жертв ідентифікуватимуть за аналізами ДНК

За попередніми даними польських правоохоронців, причиною трагедії стало грубе порушення саме водієм автівки правил дорожнього руху: він не зупинився на знак STOP та в'їхав під поїзд.

Пасажирський Ford Transit віз сезонних працівників з України на завод з переробки фруктів та овочів компанії Rolfoods. O 5:45 бус, котрим їхало десятеро людей, став на шляху поїзду "Ловіч-Лодзь-Каліска", котрий врізався в машину, практично не залишивши шанс вижити жодному із пасажирів. Восьмеро з них загинуло на місці, а одна жінка померла у лікарні за кілька годин. Ще одна жертва аварії - 20-ти річна дівчина – залишається у лікарні у важкому, але стабільному стані.

Заступник директора лікарні, де знаходиться дівчина, Томаш Олендзький, розказав УНІАН, що вона – при свідомості, дихає самостійно. Однак, пан Олендзький при цьому поки що обережний у своїх прогнозах: "Це не автомобіль, де ми бачимо пошкодження і розуміємо, що більшої шкоди йому вже завдано не буде. Це людина, у організмі певні процеси відбуваються до 48 годин... але на підставі того, що бачу сьогодні, та результатів досліджень, я налаштований оптимістично ", - сказав він, відповідаючи на питання, чи життю дівчини щось загрожує.

Медик каже, що постраждала має численні травми та їй доведеться робити операцію, запевнивши при цьому, що українка отримає усю необхідну допомогу. "Зробимо ми для неї все так само, як зробили би для громадянина Польщі", - сказав він, зауваживши, що дівчина працювала легально та має необхідну страхівку.

Водій мікроавтобуса, за даними жінки-свідка, котра їхала одразу за ним, повідомила правоохоронцям, що бус їхав з невеликою швидкістю, але не зупинився перед знаком STOP. Слідчі, котрі вчора півдня збирали матеріали з місця трагедії, перевіряють цю версію, котра видається найбільш правдоподібною.

Машиніст поїзду не мав жодного шансу, аби уникнути зіткнення. Локомотив, котрий розбив машину ущент і протягнув її на 30 метрів, поки вона не скотилася на узбіччя, сам зупинився лише майже за 200 метрів від місця випадку.

«Автомобіль настільки пошкоджений, що спочатку важко було зрозуміти, яка це марка", - сказав в ефірі TVN24 представник пожежної служби Кшиштоф Жєлінський, відвідавши місце трагедії.

За даними поліції, машиніст потягу не порушував швидкісного режиму, бо на ділянці, на якій сталася катастрофа, можна було їхати з швидкістю 90 кілометрів за годину. Одразу після аварії появилася інформація, що поїзд їхав з швидкістю 30-40 кілометрів, але пізніше правоохоронці уточнили, що швидкість була більшою – близько 80 км/год.

Аварія забрала життя шести жінок та трьох чоловіків, більшість з яких, за даними прокуратури, є «молодими людьми»: від 20 до 40 років.

Прес-секретар Окружної прокуратури у Лодзі Кшиштоф Копаня розказав УНІАН, що слідчі планують провести попередню ідентифікацію жертв аварії на підставі документів, котрі вони отримали від працедавця українців, відзначивши, що остаточно особи усіх можна буде з'ясувати "за кілька днів".

«Щонайменше для ідентифікації однієї з жінок (через значні ушкодження) буде потрібен аналіз ДНК», - повідомив він УНІАН.

Співрозмовник агентства також зауважив, що ідентифікувати загиблих слідчим допомагає знайомий жертв, котрий працював разом з ними у Польщі.

Власник компанії Rolfoods Ян Росак запевнив УНІАН, що українці працювали у нього легально, але відмовився від будь-яких коментарів, зауваживши лише, що жертви аварії приїхали до Польщі "нещодавно та різними групами". "Прошу контактуватися з поліцією, я передав їм усі дані", - додав він.

Співвласник компанії Хуберт Росак та ще двоє працівників Rolfoods, з якими вдалося сконтактуватися УНІАН, також відмовилися від будь-яких коментарів у справі.

За даними польських засобів масової інформації, на створену у 1992 році компанію Rolfoods, котра займається переробкою фруктів та овочів, працює ще близько 15 громадян України. Один з них повідомив виданню Gazeta Wyborcza, що українці мали повернутися в Україну 25 серпня.

У консульстві України у Варшаві зауважили УНІАН, що вчорашня трагедія стала найбільшою за кількістю жертв в їхньому окрузі за останні кілька років. "Не пам'ятаю випадків, коли б загинуло більше людей", - сказала співрозмовник агентства.

Керівник Консульського відділу Посольства України у Польщі Сергій Міняйло, котрий відвідав місце ДТП, повідомив польським журналістам, що консульство надасть усю необхідну допомогу родичам жертв трагедії, зокрема, сприяння у видачі віз до Польщі та транспортування тіл загиблих.

За даними польських правоохоронців, минулого року на нерегульованих залізничних переїздах у Польщі сталося п'ятдесят дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 20 людей, а 86 отримало поранення.

"У більшості випадків причиною аварії була помилка водія", - зауважив прес-секретар польської поліції Маріуш Соколовський, додавши також у коментарі УНІАН, що вчорашня аварія стала однією із найбільш трагічних у Польщі. Водночас, Сокловський нагадав, що два роки тому у зіткненні пасажирського мікроавтобусу, котрий перевозив сезонних працівників, та вантажного автомобіля, загинули 18 людей.

Роман Кисіль