У Луцьку з людей вибудували символ міста (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, в цій акції, яка вже традиційно проходить під назвою «Українська вишиванка», взяло участь близько 500 осіб.

Загалом на Театральному майдані та пішохідній вулиці Лесі Українки зібралося понад дві тисячі осіб.

Спочатку на сцені ведучі оголосили результати конкурсу «Найкраща вишиванка», який тривав протягом місяця в інтернеті за ініціативи спілки громадських організацій. Переможців назвали у декількох номінаціях. Одними з найцікавіших переможців стала лучанка, яка мала вишиванку ще з половецьких часів, а наймолодшою учасницею конкурсу була п’ятимісячна дитина.

Після цього люди у вишитому одязі стали на намальовані лінії логотипу, вибудувавши таким чином «живий» ключ.

Організатори конкурсу оглянули претендентів, конкурс проводився у восьми номінаціях: наймолодший та найповажніший учасники, найбільша вишивана родина; сорочка поколінь; найоригінальніша вишиванка; найпатріотичніші бабуся та дідусь, гармонія духу і сердець (українська діаспора з-закордону). Переможці «Української вишиванки» отримали дипломи та сувеніри.

Також протягом дня сьогодні на головній площі міста та пішохідній вул. Лесі України триває ярмарок декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва.

Протягом дня в Луцьку відбуватиметься ще низка заходів, серед яких Кобзарське віче, спортивні змагання.

Ввечері на лучан та гостей міста чекає концерт за участю артистів, які прибули на 13-й Міжнародний фестиваль «Поліське літо з фольклором».

Закінчиться сьогоднішній день святковим феєрверком та фаєр-шоу.

Вперше громадська акція «Українська вишиванка» відбулася у Луцьку в 2007 році. Тоді більш як 3 тис. осіб у вишитих сорочках вишикувались у формі тризуба.