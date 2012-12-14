ЗМІ: Техногенна катастрофа загрожує Києву і всій Україні

Не тільки жителям столиці, а й усій Україні загрожує техногенна та екологічна катастрофа, якщо найближчим часом не провести реконструкцію Бортницької станції аерації.

Як пише газета «Сегодня», на сполох б'ють у "Київводоканалі".

Вікторія Яковлева, радник голови правління з інформаційної політики "Київводоканалу" каже, що на сьогоднішній день технічний стан БСА - критичний, її системи - вкрай зношені, а реконструкція найближчим часом - просто необхідна.

"Якщо розглядати категорії "відмінна"," хороша "," задовільна" і "незадовільна", то стан, напевно, вже більше незадовільний, - підтверджує слова Яковлевої Володимир Бражник, директор Бортницької станції. - Проблема дуже велика. І для міста, і для станції ".

Він розповідає, що найголовніші аспекти проблеми - це максимальний знос обладнання блоків, особливо - першого і другого, а також - мулові поля. "Там у нас накопичено вже понад 10 млн кубометрів осаду, і це - дуже велика проблема підприємства", - каже він.

Якщо системи Бортницької станції відмовлять, жителі столиці будуть сидіти без води.

"Постачання води в місті буде мінімальним, водоспоживання буде обмежено до рівня, так званої," екологічної броні ", - розповідає Яковлєва. - Стоки також нікуди буде приймати - адже в нас тільки одна станція". БСА - це дійсно єдина очисна споруда Києва, в той час як столиці інших держав мають по кілька подібних споруд.

Однак не тільки у Києва будуть проблеми, якщо на станції щось піде не так. У "Водоканалі" кажуть, що відмова її систем може загрожувати повною екологічною катастрофою для всієї країни. "Якщо буде заражена річка Дніпро, то це вже техногенна катастрофа, - зазначає Вікторія Яковлєва. - У зв'язку з тим, що Київ знаходиться вище за течією, вся територія України, яка використовує воду з Дніпра, потрапить під загрозу екологічного забруднення".

При цьому, як у "Київводоканалі", так і на Бортницькій станції вважають, що станція може відмовити практично в будь-який момент. "Ось у цьому році, в січні місяці була велика аварія на колекторі. Це може повторитися в будь-який момент в іншому місці", - говорить директор БСА, Володимир Бражник.

"Реконструкція станції вимагає величезних витрат, - говорить Вікторія Яковлєва. - Для того, щоб реконструювати таку велику станцію потрібно, щоб був проект. Але досі повного проекту реконструкції Бортницької станції немає". Місто виділити таку суму не може тому, що її просто немає в жодному міському бюджеті - вважає Яковлєва. "Місто не потягне таких грошей. Ми вважаємо, що це має виділити уряд", - говорить вона.