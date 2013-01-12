Кримські чиновники «прикарманили» 140 тисяч гривень, виділених на дитсадки

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що для придбання вершкового масла Управління освіти провело тендер серед п`яти кримських постачальників. За підсумками конкурсу з фірмою-переможцем було укладено договір на поставку масла на суму, що перевищує півмільйона гривень.

Однак в ході перевірок виявилося, що процедура закупівлі проведена з порушеннями вимог Закону України «Про державні закупівлі» (жодне з п`яти підприємств не подало повний перелік документів), у зв`язку з чим торги повинні були скасувати.

Тим не менше, «зручна» для чиновників фірма майже до кінця 2012 року поставляла в дошкільні установи масло за завищеними розцінками. Різниця в цінах склала майже 140 тис. грн, які в подальшому були привласнені.

За фактом посадового злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.