Забудовник перетворив 16 гектарів київської землі на смітник

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Подільського району Києва.

Як зазначили у прес-службі, Київрадою у 2007 році земельну ділянку на проспекті Правди було передано ТОВ "Каштанове місто" в оренду строком на 25 років для будівництва, експлуатації та обслуговування культурно-рекреаційного комплексу.

Натомість, як з’ясувалося, земельна ділянка навколо озера перебуває в занедбаному стані, частково засмічена побутовим сміттям та й досі не використовується за призначенням.

За рішенням суду договір оренди розірвано та ТОВ "Каштанове місто" зобов’язано повернути київській громаді 16 га землі вартістю понад 10 млн грн.