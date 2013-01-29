Забудовник перетворив 16 гектарів київської землі на смітник
17:58, 29 січня 2013Суспільство
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Господарський суд задовольнив позов прокуратури Подільського району Києва та розірвав договір оренди 16 га землі на проспекті Правди, де знаходиться озеро Синє.
Землю біля озера повернули киянам / Фото : guidekiev.com
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Подільського району Києва.
Як зазначили у прес-службі, Київрадою у 2007 році земельну ділянку на проспекті Правди було передано ТОВ "Каштанове місто" в оренду строком на 25 років для будівництва, експлуатації та обслуговування культурно-рекреаційного комплексу.
Натомість, як з’ясувалося, земельна ділянка навколо озера перебуває в занедбаному стані, частково засмічена побутовим сміттям та й досі не використовується за призначенням.
За рішенням суду договір оренди розірвано та ТОВ "Каштанове місто" зобов’язано повернути київській громаді 16 га землі вартістю понад 10 млн грн.
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