Міліція назвала ймовірну причину пожежі в Гостинному дворі

За попередніми висновками експертів, причиною пожежі в Гостинному дворі стало коротке замикання електропроводки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк.

“Є попередні висновки, проводилися відповідні експертизи, і оскільки на мансардному поверсі близько 200 кв. метрів були передані фірмі, яка проводила ремонти, виникло загоряння. Однозначно експерти Науково-дослiдного експертно-кримiналiстичного центру зазначили, що було коротке замикання електропроводки”, - сказав він.

У свою чергу заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олександр Гончаров додав, що це попередня кваліфікація.

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Наразі слідчі з’ясовують, чи навмисно хтось пошкодив електропроводку на цьому об’єкті, чи ні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 лютого у Києві вночі горів Гостинний двір.

За даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа площею 200 кв. м виникла о 02.14 на горищі будівлі. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені конструктивні елементи покрівлі. Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучалося 19 відділень Головного управління ДСНС України у м. Києві. О 06.30 пожежу локалізовано, о 07.30 - ліквідовано.