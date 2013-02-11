Пожежників звинувачують, що Гостинний двір вони гасили без ентузіазму

Пожежники зволікали із гасінням пожежі на даху Гостинного двору, у виникненні якої громадські активісти звинувачують “Укрреставрацію”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це громадські активісти заявили сьогодні під час прес-конференції.

Зокрема, представник громадської ініціативи “Захистимо старий Київ” Ігор Луценко наголосив, що пожежників до Гостинного двору викликали саме громадські активісти, а не представники охорони чи орендаторів. Водночас у цей же час, о 2-й ночі, у підвалі під тією частиною будівлі, де сталася пожежа, працювала бурова установка, повідомив він.

І.Луценко відзначив, що через 10 хвилин після дзвінка активістів на місце прибули пожежні автомобілі без драбин і підйомників.

Такі автомобілі, зауважив громадський активіст, не могли зарадити пожежі, зважаючи також на те, що безпосередній вихід на горище через галерею “Спіраль” раніше був заблокований.

“Пожежа відбувалася на третьому, нелегально відбудованому мансардному поверсі”, - сказав І.Луценко.

Він підкреслив, що пожежна техніка, яка мала можливість безпосередньо із даху боротися з пожежею, прибула лише о 03.45, через півтори години після першої бригади. Проте ще впродовж як мінімум 15 хвилин пожежники не приступали до гасіння вогню, який вже охопив дах.

І.Луценко наголосив, що вільний доступ на горище мали лише робітники і охорона “Укрреставрації”.

Крім того, він повідомив, що вдень 8 лютого на даху в місці, де сталася пожежа, знаходилися невідомі чоловіки.

“Якісь люди з відома міліції ходили по даху і щось робили”, - сказав І.Луценко.

Також він зазначив, що за два тижні до інциденту громадські активісти зверталися до інспекції техногенної безпеки щодо безпечності реконструкції будівлі.

“Нібито мала бути перевірка за день чи два перед цією пожежею”, - сказав він і додав, що інспекція належним чином не відреагувала на скарги громадських активістів.

І.Луценко висловив переконання, що створення пожежонебезпечної ситуації - це провина головного орендатора.

“Чи були ці речі підпалені зумисно, чи це з недбалості, це вже інше питання. Але те, що відповідальність за пожежу принаймні частково лежить на “Укрреставрації” - це має бути усім очевидно”, - сказав він.

І.Луценко також наголосив, що наслідки цієї пожежі дуже негативні для будівлі, адже «тепер оголено 15-20% її даху».

Крім того, громадські активісти повідомили, що завтра планують пікетувати Державну архітектурну будівельну комісію з вимогою призупинити будівельні роботи на території Гостинного двору до завершення слідства за фактом пожежі.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 лютого у Києві вночі горів Гостинний двір.

За даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа площею 200 кв. м виникла о 2.14 на горищі будівлі. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені конструктивні елементи покрівлі. Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучалося 19 відділень Головного управління ДСНС України у м. Києві. О 06.30 пожежу локалізовано, о 07.30 - ліквідовано.

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський).

19 липня 2012 року Окружний адміністративний суд Києва відмовився припинити дію постанови Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостинного двору з Державного реєстру пам'яток архітектури і зупинити будівельні роботи на його території.

Також є рішення Київради від 20 вересня 2012 року, згідно з яким депутати передали ПАТ «Спільне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» в оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,02 га на Контрактовій площі, 4, на якій розташований Гостинний двір, для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговельний центр і частково його перебудувати київські активісти проводять безстрокову акцію протесту.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України зі сприяння іпотечному кредитуванню», перехідними положеннями якого передбачено, зокрема, внести зміни до Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, виключивши з нього Гостинний двір.

20 грудня директор «Укрреставрації» Дмитро Ярич заявив, що підприємство має дозвільні документи на реконструкцію Гостинного двору.

14 січня ц.р. голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов заявив, що Гостинний двір та ще 30 будинків історичного Подолу набули правового статусу комплексу пам’яток містобудування місцевого значення. Він послався на відповідний наказ Міністерства культури, ухвалений 21 грудня 2012 року у відповідь на клопотання КМДА. За його словами, тепер об'єкт буде не реконструйовано, а реставровано.