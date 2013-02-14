Українці в гонитві за високими ставками понесли гроші до дрібних банків

Українські громадяни все більше заробляють на високих депозитних ставках, які пропонують їм невеликі банки.

У 2012 році найвищі темпи приросту роздрібних депозитних портфелів продемонстрували установи з групи середніх (на 25,6%) і невеликих (26,2%), пише Комерсант.

Це випливає з оприлюдненої Нацбанком консолідованої звітності банківської системи за минулий рік. Для порівняння: найбільші установи змогли наростити портфель вкладів на 19,2%, а великі - на 13,6%.

Цьогоріч позикові ресурси подешевшають, хоча це не позначиться на перевагах клієнтів. "Гонка підвищення процентних ставок кінця 2012 року закінчилася, ситуація на ринку нормалізувалася. Але, незважаючи на зниження процентних ставок, спостерігається стабільний приріст вкладів. Населення розуміє, що ставки будуть знижуватися і надалі, і тому розміщує вклади на рік і більше, фіксуючи таким чином процентну ставку на тривалий термін ", - говорить директор департаменту розвитку продуктів банку" Фінанси та Кредит "Наталія Кравець. З початку року вартість річних гривневих депозитів, за даними UIRD, знизилася на 0,69 п.п. - до 18,69%.

Це навряд чи спонукатиме клієнтів середніх і невеликих банків перейти на обслуговування в великі установи, оскільки зниження ставок буде синхронним. "Є певна категорія людей, готових ризикувати своїми заощадженнями в рамках суми, яка забезпечується Фондом гарантування вкладів. Вони думають, що зможуть заробити 29% річних або в крайньому випадку через якийсь час фонд поверне їм гроші", - говорить начальник департаменту фінансових досліджень маркетингової компанії GfK Ukraine Дмитро Яблонський.