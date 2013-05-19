Щоб отримати гроші від МВФ, уряду доведеться обмежити темпи підвищення зарплат

Для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні необхідно, аби дефіцит державного бюджету не перевищив 2% у 2013 році і 1,9% - в 2014 році.

Як повідомляє «Дзеркало тижня», про це йдеться в проекті Меморандуму про економічну і фінансову політику між Україною і МВФ.

Згідно з повідомленням, українському уряду доведеться не підвищувати зарплату для першого базового розряду (852 грн).

Крім того, урядові необхідно "утримувати темпи підвищення мінімальної заробітної плати відповідно до показника середньорічного зростання, що становить 5%, як передбачено в бюджеті на 2013 р."

Разом з тим, у бюджеті наступного року необхідно передбачити відміну запланованого зниження ставки ПДВ з 20% до 17%, а також політику "нульового зростання реальної заробітної плати в державному секторі" за обмеження витрат на товари і послуги.

Як відомо, однією з ключових умов для отримання Україною фінансової допомоги МВФ є підвищення тарифів на газ для населення на 40%.