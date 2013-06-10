НБУ оприлюднив, скільки валюти українці тримають в банках

Чистий продаж готівкової валюти населенням у травні 2013 року становив 81 млн. дол., що на 37 млн. дол. менше, ніж чистий продаж у квітні цього року (118 млн. дол.).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, в травні обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 2,452 млрд дол. (у еквіваленті), зокрема банки придбали у населення валюти на 1,267 млрд дол., продали — на 1,186 млрд дол.

Банківські вклади фізичних осіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в травні знизилися на 4,4 млн. дол. і станом на 1 червня 2013 року становили 22,373 млрд дол.

На тему: НБУ зобов'язав продавати половину валютної виручки ще півроку

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової валюти населенням в квітні 2013 року становив 118 млн. дол., тоді як у березні цього року чиста купівля становил а 3 млн. дол. Банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в квітні знизилися на 5,4 млн. дол. і станом на 1 травня 2013 року становили 22,377 млрд дол.