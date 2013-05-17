НБУ зобов'язав продавати половину валютної виручки ще півроку

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в НБУ заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова.

При цьому вона зазначила, що НБУ не має наміру користуватися своїм правом законодавчої ініціативи й вводити такі обмеження на постійній основі.

«Шість місяців – це нормальний термін. Такі обмеження повинні мати терміновість, і тому вводити такі обмеження на постійній основі немає необхідності», - заявила Щербакова. Вона також повідомила, що відповідну постанову НБУ від 14 травня зареєстровано в Мін‘юсті й набуває чинності з 20 травня.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада 2012 року НБУ скористався передбаченим законодавством правом і запровадив обов'язковий продаж 50% валюти експортерами і паралельно з цим зменшив терміни розрахунку за зовнішньоекономічними контрактами зі 180 до 90 днів. Нацбанк також зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на користь фізичних осіб на суму 150 тис. грн (у еквіваленті) й більше.