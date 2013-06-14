Ківа: майбутнє Ан-70 багато в чому залежить від позиції Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор – генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа.

«Ми завершили етап попередніх випробувань спільно з російськими фахівцями. Близько 50 фахівців приїжджали до нас. Але все залежить від того, як там начальство дивитиметься», - сказав Ківа, відповідаючи на запитання УНІАН.

При цьому він повідомив, що російські льотчики, які брали участь у випробуваннях, залишилися задоволені літаком. «Льотчики літали, і, як мені доповіли, їм дуже все сподобалося. Вони високо оцінили характеристики літака, двигуна, обладнання. Інженерам, технікам, пілотам – їм дуже подобається», - сказав Ківа.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року генеральний директор – генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа заявляв, що створення серійного виробництва літаків Ан-70 можливе у рамках договору про кооперацію з Російською Федерацією. Щоб розгорнути в Україні серійне виробництво по кооперації - із залученням сучасних технологій, - необхідно близько 100-150 млн. доларів.

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У квітні 2013 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Російська сторона не виключає можливості повернутися до первинних домовленостей з Україною про спільне виробництво військово-транспортного літака Ан-70.

24 травня 2013 року віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко за результатами зустрічі із заступником голови уряду Російської Федерації Дмитром Рогозіним заявив, що Україна і Російська Федерація мають намір реалізувати низку спільних проектів у сфері авіабудування і космічної галузі, включаючи спільне будівництво військово-транспортних літаків Ан-124 і Ан-70, участь у створенні ракети-носія «Зеніт» і в будівництві космодрому «Східний» на Далекому сході РФ.