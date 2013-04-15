Радник Путіна пояснив, чому Росія «прохолола» до Ан-70

Бажання України налагодити співпрацю з військовим блоком НАТО і спроби передати науково-конструкторську документацію з військово-транспортного літака Ан-70 натовським країнам зумовили прохолодне ставлення Росії до проекту створення літака загалом.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв, пояснюючи причини виникнення проблем і перспективи економічного співробітництва України і Росії як у рамках, так і поза рамками Митного союзу.

«Свого часу блок НАТО виявив цікавість до моделі Ан-70, здер необхідну конструкторську документацію і обдурив Україну. В той момент, коли в Україні пішов такий крен у бік здачі науково-технічних досягнень натовським країнам і, тим більше, коли зміцнилися при владі «помаранчеві» і Україна заявила про те, що вступатиме до НАТО, в Росії були вкладені певні кошти в імпортозаміщення за тими видами військової техніки, яка виробляється разом. У результаті з'явився модернізований варіант Іл-76, який є конкурентом Ан-70», - сказав С.Глазьєв.

Він зазначив, що проект запущено і модернізовані Іл-76 вже складаються. «Виникла конкурентна ситуація. Не було б крену України у бік НАТО, не було б таких наслідків», - наголосив С.Глазьєв.

При цьому він не ставить хрест на проекті Ан-70. «Як говорять багато фахівців, це найкращий літак у своєму класі, і треба цю нішу далі разом освоювати і розвивати. Але треба розуміти, що робити це всередині ЄЕП, коли ми розуміємо логіку один одного, набагато легше, ніж за ситуації, коли ми просто не розуміємо логіки українського керівництва», - заявив С.Глазьєв і нагадав, що аналогічна ситуація спостерігалася і в спробах України використовувати американське ядерне паливо на українських АЕС. «Коли ми зустрічаємося з такими абсурдними рішеннями, це дуже серйозно піддає ризику всю військово-технічну співпрацю в наукомістких галузях. Хоча високотехнологічна сфера, безперечно, є нашою спільною конкурентною перевагою, і я прихильник того, щоб розвивати максимально широко науково-технічну кооперацію в ракетно-космічному та авіабудівному секторах, в атомній промисловості, де поєднання конкурентних переваг дає змогу виробляти продукти екстра-класу і виходити разом на світовий ринок», - зазначив співрозмовник агентства, наголосивши, що й тут можлива конкуренція проектів.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров під час міжнародного круглого столу «Міжпартійна співпраця в рамках СНД» заявив, що Україна продовжить виробництво військово-транспортного літака Ан-70 навіть без участі Росії. При цьому він зазначив, що Україна зможе довести Ан-70 до серійного виробництва.

Раніше, на початку квітня 2013 року, генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа на авіасалоні в Ріо-де-Жанейро заявив, що випробування Ан-70 припинено внаслідок затягування робіт з боку одного з двох замовників – Міністерства оборони Росії.

Зазначимо також, що, за словами Надзвичайного і Повноважного Посла України в РФ Володимира Єльченка, успішна реалізація проекту створення нового українсько-російського середнього військово-транспортного літака Ан-70, як і реалізація інших спільних проектів, залежить насамперед від політичної волі Росії.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого злету і посадки. Ан-70 може перевозити всю номенклатуру аеромобільної військової та інженерної техніки практично всіх армій світу і доставляти її на малопідготовлені ґрунтові майданчики, тобто безпосередньо до місця проведення операції. Згідно з розрахункам, Ан-70 зможе базуватися на гірських аеродромах, розташованих на висоті до 3000 м над рівнем моря.