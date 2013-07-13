У Черкаській області загинув міліціонер. Колеги вийшли на акцію протесту

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, це сталося 12 липня.

За даними УЗГ, винуватець у смерті правоохоронця раніше підозрювався в злочинах проти власності, зокрема, йому були висунуті підозри у скоєнні крадіжки.

У зв'язку з цим він був запрошений до міськвідділу міліції для надання пояснень з цього приводу. Чоловік прибув у встановлений час, поговорив зі слідчим, після чого був відпущений додому, зазначається в повідомленні.

Наступного дня йому було запропоновано знову з'явитися в міліцію для надання свідчень, але той не прийшов, а також не відповідав на дзвінки правоохоронців і навіть рідних, повідомили в МВС.

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Натомість через три дні брат підозрюваного прибув до правоохоронців із заявою про його зникнення і пояснив, що той пішов з дому і досі про нього нічого невідомо, зазначається в повідомленні.

На підставі заяви родича інформація про зникнення чоловіка була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань і зареєстровано кримінальне провадження.

Ще через деякий час правоохоронцям стало відомо місцезнаходження цієї людини. Для з'ясування всіх обставин справи туди виїхали правоохоронці.

«Не чекаючи опору від розшукуваного, правоохоронці виїхали без зброї. При спробі підійти до чоловіка, той кинувся на одного з міліціонерів з ножем і завдав йому кілька ударів. Рани виявилися несумісні з життям», - повідомили в МВС.

Після цього чоловік, розуміючи, що йому не уникнути відповідальності, втік з місця злочину і згодом наклав на себе руки, сказано в повідомленні.

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Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що особовий склад міського управління міліції і родичі міліціонерів перекрили трасу Київ-Черкаси і центральну вулицю міста на знак протесту проти порушення прокураторою справи про перевищення службових повноважень.

Однак потім у ГПУ спростували дану інформацію, пояснивши, що приводом для акції було бажання звернути увагу державних органів на незахищеність співробітників правоохоронних органів, як у соціальному плані, так і під час виконання службових обов'язків, і трасу не перекривали.

Також у прокуратурі повідомили, що слідче управління прокуратури Черкаської області закрило кримінальне провадження за фактом можливих перевищень службових повноважень працівниками Смілянського міського відділу УМВС України у Черкаській області під час затримання місцевого жителя.

"Під час розслідування встановлено, що працівники міліції діяли відповідно до вимог чинного законодавства", - підкреслюється в повідомленні.

Таким чином, слідче управління прокуратури області зареєструвало і розслідує кримінальне провадження за ст. 348 КК України (вбивство співробітника правоохоронних органів).