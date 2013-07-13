На форумі співробітників МВС з'явилися заклики стріляти в пікетників

Заклики відкривати вогонь по протестувальниках з'явилися на форумі вчора ввечері в гілці, присвяченій штурму Святошинського РВВС. Під час дискусії кілька користувачів висловили думку, що в таких випадках міліції потрібно відкривати вогонь по нападниках.

Так, користувач oleg orenda написав: "Поки міліція не змусить себе поважати (боятися) і не відкриє вогонь на ураження при спробах штурму, діла не буде".

Інший користувач під ніком Фелікс заявив, що "Мені все одно, я себе поважати повинен, якщо дикі примати з мене почнуть погони зривати чи газом труїти я включу кавоварку і всім роздам по зернятку. Краще померти стоячи ніж жити на колінах!".

Також він закликав "припинити" подібні акції, аби потім не "прикрашати ліхтарі".

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"Я думаю що ви до кінця не усвідомлюєте що насувається і які це сили насправді. Коли ще було щось подібне згадайте? Якщо зараз не припинити будемо потім ліхтарі прикрашати. Тому впевнений що в цей не простий для суспільства момент, потрібно діяти принципово і з усією суворістю, не озираючись на всяку ліберальну балаканину".

За реєстраційними даними, перший з них є рядовим спецпідрозділу Беркут з Києва, другий - молодший сержант з Дніпропетровська, але в графі "служба" у нього стоїть "цивільний".

Примітно, що обидва користувача мають невеликий стаж на форумі - 10 і 35 повідомлень відповідно. Фелікс був зареєстрований на форумі тільки вчора.

У той же час, хоча найрадикальніші висловлювання користувача і викликали негативну оцінку модератора, що засумнівався в досвідченості автора посту, надалі той само модератор висловив досить нейтральну оцінку таких закликів.

"Невже Ви не розумієте що Вам НЕ ДАДУТЬ нічого припинити і діяти жорстко поки люди не почнуть штурмувати НЕ РВВС, а Межигір'я. Бо на проблеми міліції владі плювати з високої дзвіниці поки особисто їх смажений півень не почне клювати...", - написав користувач Oboroten365p2.