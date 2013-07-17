За 6 місяців 2013 року смертність у ДТП в Україні склала 1700 осіб

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за шість місяців 2013 року в ДТП, основними причинами яких було перевищення швидкості та порушення правил маневрування, загинули 1700 осіб.

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Також у Державтоінспекції України відзначають, що "в літній період, як правило, зростає кількість ДТП за участю курортників".

"Поспішаючи на відпочинок, водії часто не дотримуються швидкісного режиму, сідають за кермо у стомленому стані", - сказано в повідомленні.