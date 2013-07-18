Україна - 136-та в світі за рівнем доходу на душу населення

Україна посіла 136-е місце в рейтингу Світового банку за рівнем валового доходу на душу населення - на одного українця припадає 3500 доларів.

Як пише «Фокус», дослідники розділили держави за рівнем доходів на чотири категорії: багаті, вищий за середній, нижчий за середній і з низьким доходом.

Україна потрапила в групу країн з валовим доходом нижчим за середній. За рівнем добробуту ми є сусідами в списку з Молдовою, Узбекистаном і Грузією.

До найнижчої категорії належать держави, в яких валовий доход на душу населення становить менш як 1035 доларів.

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До групи з доходом нижчим за середній увійшли країни з 1036–4085 доларів на особу, до категорії вищим за середній - з доходом в 4086–12 615 доларів.

У той же час, найбагатші країни - це ті, де доход вищий як 12 616 доларів на одного громадянина.

Перше місце в рейтингу дісталося Монако. До п'ятірки лідерів також потрапили Ліхтенштейн, Бермудські острови, Норвегія і Швейцарія.

До категорії багатих країн також увійшли Латвія, Литва, Антигуа і Барбуда, Чилі та Уругвай.

Росія в рейтингу Світового банку посідає 72-е місце - між Хорватією і Польщею.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, в 2012 році середній обсяг річного доходу на одного громадянина по країні становив 23,9 тис. грн. У Києві цей показник перевищує середньодержавний більш ніж удвічі, в Донецькій області - на 15%, у Дніпропетровській - на 14%, в Київській і Запорізькій областях - на 9% і 8% відповідно. Низький рівень доходу на душу населення був у Закарпатській, Тернопільській і Чернівецькій областях, що пов'язано з особливостями господарських відносин у цих регіонах. У 2012 році реальний доход з розрахунку на одну особу в середньому по країні зріс на 9,7%.

На думку аналітиків аудиторської компанії «Ернст енд Янг», до кінця 2013 року доход на душу населення в Україні становитиме 3746 доларів, а в 2016-му - 4843 долари.