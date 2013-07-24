Пацієнт з тяжкими травмами заявив, що його били в міліції

Як повідомляє прес-служба Кримської прокуратури, кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 365 КК (перевищення повноважень, яке супроводжувалося насильством).

"Пацієнта з тяжкими травмами доставили до Джанкойської центральної райлікарні у неділю. Чоловіку зробили термінову операцію. Стан його оцінювався як тяжкий. За словами потерпілого, травми йому завдали працівники міліції, щоб одержати необхідні показання", - зазначається у повідомленні.

Зі свого боку, прес-служба головного управління МВС в Криму повідомила, що у понеділок вранці до міськвідділу міліції надійшло повідомлення від лікарів "швидкої".

Ті розповіли про госпіталізацію 47-річного місцевого жителя, за його словами, це відбулося після "спілкування" з міліціонером.

"До Джанкою негайно виїхало керівництво Головного управління, співробітники інспекції з особового складу Управління кадрового забезпечення ГУ МВД у Криму. За даним фактом розпочато розслідування", - зазначається в повідомленні прокуратури.