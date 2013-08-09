На Одещині арештували судно, з якого в море вилилося 300 літрів пальмової олії

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Згідно з повідомленням, постановою Господарського суду Одеської області задоволено позов Одеського міжрайонного прокурора з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері і накладено арешт на судно в акваторії морського торгового порту «Южний».

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Як повідомляв УНІАН, 30 липня під час проведення розвантажувальних робіт на одному з теплоходів в акваторії порту у внутрішні морські води України вилилося 11,9 кубометра пальмової олії. Внаслідок цього навколишньому середовищу завдано збитків на загальну суму понад 3 млн дол.

Прокуратура області почала кримінальне провадження за фактом забруднення акваторії Чорного моря (ч. 2 ст. 243 КК України).

За даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, із судна вилилося 300 літрів пальмової олії.