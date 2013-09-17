Юристи МАУ вважають заяви "Свісспорт" спекулятивними

Про це заявляють юристи, які захищають інтереси найбільшої вітчизняної авіакомпанії, повідомляє ТСН.

"Однозначно розцінюємо ці заяви як спекулятивні і як такі, що спрямовані на вчинення тиску на українські суди. На мою думку, якби такі дії здійснювалися в Швейцарії щодо швейцарських судів, то за відповідну інформацію могли бути притягнуті до відповідальності, в тому числі кримінальної", - заявив юрист Олександр Кухар.

Нагадаємо, "Свісспорт інтернешнл", яка займалася в Борисполі обслуговуванням пасажирів і літаків на землі, намагається повернутися на перспективний український ринок і судиться з МАУ за дочірню компанію "Інтеравіа".

Раніше повідомлялося, що керівництво МАУ назвало заяви представників "Свісспорт" тиском на суд.