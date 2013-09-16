МАУ називає заяви представників "Свісспорт" спекуляцією і тиском на суд

Ще 2006 року обидві компанії володіли спільною хендлінговою компанією. Після того, як "Свісспорт" відмовилася вкладати гроші у розвиток цієї компанії, МАУ через суд викупило частину акцій у "Свісспорт інтернешнл". Остання з цим не погодилася і вже не перший місяць судиться з МАУ, щоправда, усі суди програє.

Тепер "Свісспорт" звертається до посольств різних країн і навіть керівництва Євросоюзу із заявами про несправедливе правосуддя в Україні, повідомляє ТСН.

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"Спроби чинити тиск адміністративними методами на приватну компанію, залучаючи до цього уряд, дипломатичні інстанції, європейське співтовариство - це ніщо інше як лобіювання інтересів приватної компанії, якою є компанія "Свісспорт інтернешнл". Ми вважаємо, що "Свісспорт" діє нецивілізовано в даній ситуації, що це спекуляції", - заявила прес-секретар МАУ Євгенія Сацька.