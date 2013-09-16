МАУ називає заяви представників "Свісспорт" спекуляцією і тиском на суд
Керівництво Міжнародних авіаліній України називає останні заяви представників компанії "Свісспорт інтернешнл" не інакше як тиском на суд.
Ще 2006 року обидві компанії володіли спільною хендлінговою компанією. Після того, як "Свісспорт" відмовилася вкладати гроші у розвиток цієї компанії, МАУ через суд викупило частину акцій у "Свісспорт інтернешнл". Остання з цим не погодилася і вже не перший місяць судиться з МАУ, щоправда, усі суди програє.
Тепер "Свісспорт" звертається до посольств різних країн і навіть керівництва Євросоюзу із заявами про несправедливе правосуддя в Україні, повідомляє ТСН.
Читайте також: МАУ зацікавлена у подальшому розвитку компанії "ІнтерАвіа"
"Спроби чинити тиск адміністративними методами на приватну компанію, залучаючи до цього уряд, дипломатичні інстанції, європейське співтовариство - це ніщо інше як лобіювання інтересів приватної компанії, якою є компанія "Свісспорт інтернешнл". Ми вважаємо, що "Свісспорт" діє нецивілізовано в даній ситуації, що це спекуляції", - заявила прес-секретар МАУ Євгенія Сацька.