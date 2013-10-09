До кінця осені Україна має виплатити МВФ $ 1,7 мільярда - Fitch

Україні належить сплатити Міжнародному валютному фонду за кредитами і відсотками 1,7 млрд дол. до кінця листопада, говориться в уточненому коментарі міжнародного рейтингового агентства Fitch, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

«До кінця листопада Україні належить здійснити погашення боргу і виплату відсотків МВФ на загальну суму 1,7 млрд дол., включаючи зобов'язання Національного банку України і держави, а в 2014 році необхідно виплатити ще 4 млрд дол.», - говориться у звіті агентства. За інформацією Fitch, згідно з проектом бюджету на 2014 рік, суверенний борг, номінований в іноземній валюті, в 2014 році становить 7,1 млрд дол., при цьому виплати МВФ основної суми боргу і відсотків Національним банком України становлять ще 1,1 млрд дол.

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Раніше Fitch оцінив суму виплат за основним боргом і відсотками перед МВФ, що підлягають виплаті до кінця листопада, в 2,7 млрд дол., подальші виплати в 2014 році – в 3,7 млрд дол., платежі за державним і гарантованим державою боргом у 2014 році – в 8,3 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за словами директора департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів Галини Пахачук, до кінця року Україні належить виплатити 1,850 млрд дол. за валютними зобов'язаннями, включаючи внутрішні та зовнішні борги. Мінфін планує скоротити обсяги зовнішніх позик у 2014 році на 6 млрд грн.

Згідно із середньостроковою стратегією управління державним боргом на 2013-2015 роки, затвердженою Кабінетом міністром в травні цього року, загальний обсяг державних запозичень в 2013 році заплановано в обсягу 135,5 млрд грн, із яких 92,9 млрд грн (68,6%) становлять внутрішні запозичення, 42,7 млрд грн (31,4%) - зовнішні.