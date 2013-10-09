Україна може обійтися і без грошей МВФ - економіст

Таку думку висловив заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло в ефірі Першого ділового каналу.

"За останні 1,5 року, коли ми не отримували кредитів, але забезпечили виплати по зовнішнім боргам, Україна продемонструвала, що не потребує конче кредитування від Міжнародного валютного фонду. В України є можливість залучення коштів з інших джерел", - цитує Жаліла Gazeta.ua.

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За його словами, аргумент, що кошти МВФ є дешевими, нівелюється тим, що їх надання супроводжується значними політичними умовами.

"Думаю, дотримання цих умов наразі навряд чи можливе, принаймні до завершення президентських виборів. Тому мій прогноз щодо продовження кредитування достатньо скептичний. Не переконаний, що це те, заради чого нам треба переорієнтовувати політику та кидати всі інші цілі", - зазначив Жаліло.

Нагадаємо, президент Віктор Янукович з оптимізмом дивиться на можливість українського уряду досягти в 2013 році угоди з МВФ про надання Україні кредиту в розмірі $14,3 млрд.