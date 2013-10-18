У Житомирі жінка вчинила самогубство, стрибнувши з пішохідного мосту

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Секторі громадських зв`язків УМВС України у Житомирській області.

Подія сталася сьогодні, 18 жовтня, у Житомирському центральному парку культури та відпочинку імені Ю. Гагаріна.

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«Є свідки, які бачили, як жінка сама стрибнула з мосту»,- уточнила УНІАН співробітник Сектору зв'язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук.

Вона додала, що зараз міліція встановлює причини, що спонукали жінку до самогубства, опитує свідків та з'ясовує інші подробиці трагічного випадку.

45-річна самогубця вистрибнула з Підвісного мосту через ріку Тетерів у парку ім. Гагаріна. Міст утримується вантами, перекинутими через два 70-метрових пілони на висоті майже 40 метрів.