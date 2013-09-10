Серед українців - у півтора рази більше самогубців, ніж жертв ДТП
Державна служба статистики підрахувала, що в 2012 році добровільно пішли з життя понад 9 тис. українців. Це в в 2,7 разів більше, ніж загинуло за дев'ять років війни в Афганістані.
За інформацією Українського Союзу ветеранів Афганістану, ця цифра становить 3360 осіб. Рівень смертності від зовнішніх чинників - нещасних випадків, аварій, умисних убивств та самогубств в 2,4 рази вищий в Україні, ніж в країнах ЄС.
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При цьому, кожна п'ята смерть від неприродних причин в Україні - це самогубство. Цей показник в 1,5 рази перевищує рівень смертності через ДТП, повідомляє ТСН.
"Загальний коефіцієнт смертності в Україні майже в 1,9 разів вище, ніж у країнах Європейського Союзу. Крім того, українці вмирають раніше, ніж їх ровесники в країнах з розвиненою або економікою, що розвивається", - розповіла доктор наук з державного управління, головний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи Наталія Рингач.
Сумарно минулого року в Україні померли 663 тис. осіб, а в першому півріччі цього року - 335 тис. Тривалість життя українців у середньому на 10 років нижча, ніж у країнах Європи, і на 18-19 років, ніж у Японії.