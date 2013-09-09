Чоловік на маріупольському пляжі довго дивився в море, після чого застрелився
На пляжі в Маріуполі (Донецька обл.) чоловік 7 вересня застрелився сам. Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.
Згідно з повідомленням, 7 вересня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в межах пляжу виявлено труп чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
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Правоохоронці з'ясували, що у чоловіка вогнепальне поранення голови, з місця події було вилучено зброю і направлено на експертизу. Через кілька годин вдалося встановити особу потерпілого і зв'язатися з його родичами. Також у процесі роботи були встановлені свідки того, що сталося. За їх словами, чоловік довго дивився вдалину на морі, після чого дістав пістолет і вистрілив собі в скроню.
Спочатку за цим фактом було відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Проте, враховуючи одержану інформацію, правову оцінку буде змінено, оскільки йдеться про самогубство, а не кримінальне правопорушення, йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, тіло чоловіка виявили увечері 7 вересня в прибережній зоні на камінні співробітники охорони порту.
Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що на тілі є сліди насильницької смерті: наскрізне кульове поранення скроневої ділянки.